Tiro con l’arco | il riccionese Francesco Gregori medaglia d’oro al Campionato italiano assoluto

Il tiro con l’arco ha regalato una vittoria emozionante al riccionese Francesco Gregori, che si è aggiudicato la medaglia d’oro al Campionato italiano assoluto nella divisione olimpica. La competizione si è conclusa con un finale al cardiopalma, deciso al millimetro, e rappresenta il primo titolo nazionale per Gregori in questa categoria.

L’arciere, atleta della Marina Militare, che gareggia a squadre anche per l’Arco Club Riccione, ha conquistato il gradino più alto del podio dopo un finale al cardiopalma Un finale al cardiopalma, deciso al millimetro, ha consegnato al riccionese Francesco Gregori il suo primo titolo italiano assoluto nella divisione olimpica del tiro con l’arco. L’arciere di Riccione, atleta della Marina Militare, ha conquistato la medaglia più preziosa al termine di una finale spettacolare delle gare che si sono disputate a fine febbraio nei padiglioni della Nuova Fiera di Roma. Prima del trionfo assoluto, Gregori aveva conquistato due medaglie di bronzo di classe insieme ai compagni di squadra di Arco Club Riccione: una nella gara individuale e una nella prova a squadre con Simone Vernocchi e Nicolay Vinogradov, seguiti dal tecnico Raimondo Luponetti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Articoli correlati

Tiro con l’arco, Di Francesco e Gregori in trionfo agli Assoluti indoor. Roner e Morello primeggiano nel compoundDopo un’edizione trionfale per i colori azzurri dei Campionati d’Europa al coperto, si sono disputati in questi giorni alla Nuova Fiera di Roma i...

Tiro con l'arco, Giampaolo Guidi e Teresa Irena Ksiazek a medaglia nei campionati regionaliPer Teresa grande soddisfazione di essere riuscita a qualificarsi anche nella "top 16" individuale che le ha permesso di tirare gli scontri Assoluti...

Tutti gli aggiornamenti su Francesco Gregori

Temi più discussi: Arcieri Catanzaresi protagonisti ai campionati Italiani Indoor di Tiro con l’arco a Roma; Arcieri del Roccolo. Tricolori Indoor, la prima volta di Gregori e Di Francesco; Tiro con l’arco, doppio podio tricolore per Poerio Piterà ai Campionati Indoor di Roma; Arceri del Roccolo. Per Di Francesco e Borsani tante medaglie nazionali e internazionali.

Tiro con l’arco: Francesco Gregori medaglia d’oro al Campionato assoluto divisione olimpicaIl riccionese Francesco Gregori conquista il suo primo titolo italiano assoluto nella divisione olimpica del tiro con l’arco. L’arciere, atleta della Marina Militare, ha conquistato la medaglia più ... chiamamicitta.it

Francesco Gregori medaglia d’oro al Campionato italiano assoluto div. olimpicaUn finale al cardiopalma, deciso al millimetro, ha consegnato al riccionese Francesco Gregori il suo primo titolo italiano assoluto nella divisione olimpica del tiro con l’arco. L’arciere di Riccione, ... newsrimini.it

Francesco De Gregori - "Scacchi e tarocchi" (1985) Sicuramente non il suo album più bello, ma è comunque quello che personalmente amo di più. Un disco riuscitissimo, con una scaletta perfetta e alcune vette assolute come "A Pà" (dedicata a Pasolini), "La s - facebook.com facebook