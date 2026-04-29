Il Primo Maggio in Toscana offre l’opportunità di visitare alcuni musei aperti al pubblico. Inoltre, il 3 maggio l’ingresso a diverse strutture sarà gratuito, permettendo ai visitatori di scoprire collezioni e mostre senza costi. Questa iniziativa interessa principalmente musei pubblici e prevede orari di apertura regolari o prolungati. La scelta di visitare i musei in questa giornata si inserisce in un calendario di eventi e aperture speciali programmati per il periodo.

Firenze, 29 aprile 2026 – Per chi vuole trascorrere il primo maggio in Toscana, c’è la bella possibilità di trascorrere la giornata andando per musei. In occasione delle prossime festività infatti, la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana saranno aperti gratuitamente il 3 maggio prima domenica del mese, a pagamento il 1° maggio per la festa dei lavoratori. Oltre alle aperture programmate, alcuni musei offrono al pubblico visite guidate, itinerari, concerti e altre iniziative. FIRENZE. A Firenze il Museo di San Marco è aperto il 1° maggio: 8:30-13:50 (ultimo ingresso ore 12:45) e il 3 maggio: 8:30-13:50 (ultimo ingresso ore 12:45).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Primo Maggio, i musei aperti in Toscana. E il 3 maggio si entra gratis: ecco dove

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