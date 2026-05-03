25 aprile lo scontro tra antifascisti e narrativa israeliana

Il 25 aprile è stato teatro di tensioni tra gruppi antifascisti e sostenitori della narrativa israeliana. Durante la giornata, si sono verificati scontri tra le parti, con alcuni manifestanti che hanno espresso opinioni contrapposte sulla celebrazione e sulle questioni legate alla storia e alla politica internazionale. Le forze dell’ordine sono intervenute per contenere le situazioni di tensione e garantire la sicurezza pubblica. La giornata si è conclusa senza incidenti gravi registrati.

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