25 aprile Smeriglio | in piazza al fianco dell’Anpi e degli antifascisti

Oggi si terrà una manifestazione in piazza, con la partecipazione di rappresentanti dell’Anpi e di altri antifascisti. L’evento si inserisce nelle celebrazioni del 25 aprile, giorno della Liberazione. La presenza è prevista in un momento in cui si ricordano le vicende storiche legate alla fine della Seconda guerra mondiale e alla lotta contro il fascismo. Tra i partecipanti ci sono cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali.

Roma. Alfonso: il 9 maggio torna la giornata dedicata alla cura cittadina Massimiliano Smeriglio sottolinea l'importanza della manifestazione in memoria della storia democratica del Paese. Oggi si svolgerà una manifestazione “in piazza al fianco dell’Anpi e degli antifascisti. Questo e’ un appuntamento della nostra storia, della storia del Paese, e della nostra democrazia”. Queste le parole espresse in una nota dall’assessore alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio. Copyright © 2010 - 2026 [email protected] Direttore responsabile Arrigo d'Armiento direttore@romadailynews.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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