A Milano, si avvicina un procedimento giudiziario relativo alle tensioni del 25 aprile tra l’Associazione partigiani e l’organizzazione della Brigata ebraica. La disputa è nata dopo che la Brigata ebraica è stata allontanata dal corteo della Liberazione, portando l’Anpi a respingere le accuse di antisemitismo e a comunicare l’intenzione di intraprendere azioni legali. La vicenda si sta sviluppando negli uffici giudiziari.

Dopo le tensioni per l’allontanamento della Brigata ebraica dal corteo della Liberazione, l’Anpi respinge le accuse di antisemitismo e annuncia azioni legali A Milano lo scontro tra Anpi e Comunità ebraica sarebbe pronto a spostarsi dalle piazze alle aule giudiziarie. Come ricostruito anche da La Repubblica, la frattura si è aperta attorno alla presenza dellaBrigata ebraicaal corteo della Liberazione del 25 aprile e alle contestazioni che hanno portato al suo allontanamento. Ad attaccare l’Associazione nazionale partigiani d’Italia è stato Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica milanese, intervenuto alla cerimonia in onore dei caduti al cimitero di guerra.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, lo scontro tra l’Anpi e la Brigata ebraica del 25 aprile va verso il tribunale

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