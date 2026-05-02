Ad appena due set, il tennista ha dominato l'incontro contro Blockx, concedendo solo dieci punti con il servizio. Nel secondo set, un errore tattico di Blockx ha compromesso le sue possibilità di recupero, portando alla sua eliminazione. Zverev si è così qualificato per la finale del torneo di Madrid, grazie a un gioco solido e a un servizio implacabile.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Zverev a concedere solo dieci punti al servizio?. Quale errore tattico ha distrutto le speranze di Blockx nel secondo set?. Perché la striscia di sconfitte contro Sinner preoccupa il tedesco?. Come può Zverev scardinare il dominio di Sinner e Alcaraz?.? In Breve Zverev ha concesso solo dieci punti su dodici occasioni di servizio durante il match.. Blockx ha registrato una percentuale di prime servite del 70% nel secondo set.. Il tedesco punta alla tredicesima finale Masters 1000 dopo il successo a Parigi Bercy.. Sinner conduce per 9 vittorie a 4 negli scontri diretti con il tedesco.. Alexander Zverev ha conquistato l’accesso alla finale del Mutua Madrid Open battendo Alexander Blockx con 6-2 7-5, spezzando il sogno del giovane talento belga dopo un’ora e 36 minuti di confronto sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zverev travolge Blockx a Madrid: è in finale con un servizio imbattibile

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