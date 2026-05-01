Zola indica la via | Dobbiamo investire sui giovani! Le seconde squadre non sono un problema Baggio Totti e Maldini le eccezioni dalla Primavera

L’ex attaccante Gianfranco Zola ha commentato la situazione del calcio italiano, sottolineando che bisogna puntare sui giovani. Ha affermato che le seconde squadre non rappresentano un problema, citando come esempi Baggio, Totti e Maldini, che sono usciti dalla Primavera. Zola ha espresso questa opinione in un intervento pubblico, evidenziando l’importanza di investire nei settori giovanili. La questione riguarda anche le modalità di sviluppo dei talenti nelle formazioni di base.

Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina: ha deciso di restare per Allegri e per la Champions! L’unica tentazione è dalla Croazia Calciomercato Milan: assalto a Gabriel Jesus, la stella dell’Arsenal per rilanciare l’attacco di Allegri. Restano due nodi però da sciogliere Brescianini si racconta: «Sapevo che alla Fiorentina c’era da rimboccarsi le maniche. Gasperini un fenomeno, ho imparato tanto da lui.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zola indica la via: «Dobbiamo investire sui giovani! Le seconde squadre non sono un problema. Baggio, Totti e Maldini le eccezioni dalla Primavera» Notizie correlate Made in Italy alimentare, Lazzarini: “Difendere le produzioni artigiane e investire sui giovani”ROMA – “L’artigianato alimentare è uno dei pilastri del Made in Italy e un patrimonio economico, sociale e culturale che va difeso con determinazione. Toni: “Continueremo a far ridere se le figure politiche non si affiancano a gente come Baggio o Maldini”Il 6-1 incassato dall’Atalanta nella gara d’andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco ha, di fatto, sancito l’eliminazione dell’ultima...