Udinese-Juventus le pagelle | Yildiz 7,5 straordinario Miretti 5 si divora il gol Zaniolo 5,5 ci prova in tutti i modi

Da ilmessaggero.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 29esima giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria di misura sul campo dell'Udinese, portandosi temporaneamente al quarto posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol segnato dalla squadra ospite. Durante l'incontro, Yildiz si è distinto con un punteggio di 7,5, mentre Miretti ha sbagliato un'occasione importante e Zaniolo ha cercato di creare pericoli senza successo.

La Juventus ritrova il quarto posto in classifica, in attesa di Como-Roma di domani, battendo di misura l'Udinese sul suo campo nella 29esima giornata di Serie A: 0-1 il risultato finale, con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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