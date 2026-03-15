Udinese-Juventus le pagelle | Yildiz 7,5 straordinario Miretti 5 si divora il gol Zaniolo 5,5 ci prova in tutti i modi

Nella 29esima giornata di Serie A, la Juventus ha ottenuto una vittoria di misura sul campo dell'Udinese, portandosi temporaneamente al quarto posto in classifica. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, grazie a un gol segnato dalla squadra ospite. Durante l'incontro, Yildiz si è distinto con un punteggio di 7,5, mentre Miretti ha sbagliato un'occasione importante e Zaniolo ha cercato di creare pericoli senza successo.

La Juventus ritrova il quarto posto in classifica, in attesa di Como-Roma di domani, battendo di misura l'Udinese sul suo campo nella 29esima giornata di Serie A: 0-1 il risultato finale, con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Udinese-Juventus, le pagelle: Yildiz (7,5) straordinario, Miretti (5) si divora il gol, Zaniolo (5,5) ci prova in tutti i modi Articoli correlati PAGELLE e TABELLINO Udinese-Juventus 0-1: Boga (e Yildiz) fanno volare Spalletti, Zaniolo fumosoVoti, top e flop del match del ‘Bluenergy Stadium’, valido per la 29° giornata del campionato di Serie A La gioia di Boga (Ansa) – Calciomercato. Pagelle Udinese Juve: brillano Boga e Yildiz! Male Davis, Zaniolo non gira. I VOTICalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Tutto quello che riguarda Udinese Juventus le pagelle Yildiz 7 5... Temi più discussi: Udinese-Juventus: probabili formazioni e statistiche; Atalanta-Udinese 2-2, le pagelle: Scamacca (7,5) doppietta che non basta, Davis (7) gol di classe, Zalewski (6) entra e incide; Udinese-Juventus: Sky, Dazn o NOW? Ecco dove vederla in tv e in streaming; Le pagelle di Juventus-Pisa: Yildiz illumina, David resta nel tunnel, Moreo ci prova. Udinese-Juventus 0-1, le pagelle: Yildiz dà spettacolo, Boga non si ferma piùUDINESE (a cura di Marta Bonfiglio) Okoye 6.5 - Poche colpe sul gol di Boga. Tiene su tutta tutta la nave con grandi riflessi. Lucido su Miretti. Ehizibue. tuttomercatoweb.com PAGELLE e TABELLINO Udinese-Juventus 0-1: Boga (e Yildiz) fanno volare Spalletti, Zaniolo fumosoUdinese-Juventus, match della 29° giornata del campionato di Serie A: pagelle, top e flop della sfida del 'Bluenergy Stadium' ... calciomercato.it Serie A, Udinese-Juventus 0-1: la squadra di Spalletti momentaneamente in Champions Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Domani Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca test - facebook.com facebook Nelle pagelle di #Udinese- #Juventus spiccano l'8 di Kenan #Yildiz e il 7.5 di Jeremie #Boga, decisivi per la vittoria bianconera. #Juventusnews24 x.com