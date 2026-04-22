Una testimone ha osservato un anello molto grande al dito di Zoe Kravitz, suscitando speculazioni sulla possibilità di un matrimonio tra lei e Harry Styles. L'anello è stato notato durante un'occasione pubblica, attirando l'attenzione di chi segue le vicende delle due celebrità. La presenza di questo gioiello ha portato a discutere sulla natura della relazione tra i due artisti, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

"Non si poteva non notare l’anello al suo dito. È assolutamente enorme" racconta una testimonianza. Da questo dettaglio sorge l'interrogativo sulle nozze tra Harry Styles e Zoe Kravitz Avvistamenti e paparazzate sempre più frequenti mentre fanno passeggiate romantiche.Harry Styles e Zoe Kravitzsi sposano?A parlare di matrimonio tra i due è stato il tabloid “The Sun” che ha pubblicato alcuni scatti della coppia mentresi aggira per Londra e si scambia baci appassionati.A non passare inosservato al magazine è un dettaglio:un anello all’anulare sinistro di Zoe, anzi un“enorme diamante!”, cosa significherà? Il tabloid “The Sun” descrive la scena così: lui affascinante e attento a lei, Zoe sorridente.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Harry Styles e Zoe Kravitz verso il matrimonio?

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