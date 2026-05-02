Incendio al Policlinico San Marco di Zingonia | evacuati due piani nessuna persona in pericolo

Sabato 2 maggio, al Policlinico San Marco di Zingonia, si è verificato un principio di incendio che ha portato all’evacuazione di due piani dell’edificio. L’intervento degli addetti alla sicurezza ha permesso di mettere in sicurezza i locali senza che si verificassero feriti o situazioni di pericolo per i pazienti e il personale presente. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione.

Mattinata movimentata quella di sabato 2 maggio al Policlinico San Marco di Zingonia, dove un principio di incendio ha richiesto l’attivazione immediata delle procedure di sicurezza. L’allarme è partito poco dopo le 10 e ha portato alla dichiarazione di maxi emergenza nella struttura del Gruppo San Donato. In via cautelativa si è deciso di svuotare il terzo e il quarto piano, mentre le operazioni hanno coinvolto anche la Cardiologia. Resta in valutazione un eventuale sgombero del quinto livello. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero sviluppate in un locale tecnico nei sotterranei, area che ospita apparecchiature informatiche e server.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Chirurgia del colon, al Policlinico San Marco due interventi con tecnologia magnetica Al Policlinico San Marco di Bergamo sono stati realizzati due interventi con un’innovativa tecnologia magnetica. Leggi anche: Incendio a Milano, a fuoco il tetto di un palazzo: evacuati sette piani Contenuti utili per approfondire Si parla di: Policlinico etneo, 'rimossa cisti dal collo con intervento microinvasiva'. Incendio al Policlinico San Marco di Zingonia: evacuati due pianiDue piani evacuati al Policlinico San Marco di Zingonia, comune che si trova in provincia di Bergamo. L'episodio si è verificato attorno alle 10 di oggi, sabato 2 maggio 2026, a causa di un allarme in ... fanpage.it Principio d’incendio nella mattinata di sabato 2 maggio al Policlinico San Marco di ZingoniaMaxi emergenza intorno alle 10 di sabato 2 maggio nell’ospedale bergamasco: evacuati terzo e quarto piano, pazienti in sicurezza. Nessun ferito, sul posto numerosi soccorsi. ecodibergamo.it