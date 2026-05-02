Nella partita tra Atalanta e Genoa, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, terminando con un risultato di 0-0. La sfida si è disputata a Bergamo, con entrambe le formazioni che hanno mancato l’occasione di portare a casa i tre punti. Per l’Atalanta, il pareggio rappresenta un ulteriore passo indietro nella corsa alle posizioni europee, mentre per il Genoa si tratta di un risultato che contribuisce alla loro situazione di classifica.

BERGAMO (ITALPRESS) – Si chiude sullo 0-0 la sfida tra Atalanta e Genoa: un pareggio che frena ancor di più la corsa all'Europa dei bergamaschi e che sancisce l'ennesimo passo verso la salvezza della squadra allenata da De Rossi. Poche emozioni e una traversa, quella colpita da Raspadori nel secondo tempo; poi tante imprecisioni da entrambe le parti. Si complicano dunque i sogni di coppa degli orobici, che per qualificarsi in Conference League dovranno conservare il settimo posto in classifica e tifare per l'Inter nella finale di Coppa Italia contro la Lazio: nel prossimo turno ci sarà la sfida di San Siro col Milan. Per il Genoa il prossimo impegno sarà in casa della Fiorentina e potrebbe scattare la festa per la permanenza in Serie A.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zero gol anche a Bergamo in Atalanta-Genoa

FURTO RIUSCITO | Genoa-Atalanta: 0-1

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