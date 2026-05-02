Nel match tra Atalanta e Genoa terminato senza reti, si è assistito a un confronto equilibrato con poche occasioni da gol. La partita si è svolta a Bergamo, caratterizzata da momenti di tensione e da un tributo a Zanardi. Durante l'incontro, si è parlato di come la coppia composta da Scamacca e Krstovic possa contribuire a sbloccare la situazione offensiva. Inoltre, si discute delle possibili sostituzioni che potrebbero cambiare l’inerzia del gioco.

? Cosa scoprirai Come può la coppia Scamacca-Krstovic sbloccare lo stallo nerazzurro?. Chi entrerà dalla panchina per cambiare l'inerzia del match?. Perché la difesa del Genoa riesce a neutralizzare De Ketelaere?. Quali rischi corre l'Atalanta per le ambizioni europee dopo questo pareggio?.? In Breve Minuto di silenzio pre-partita per onorare la memoria di Alex Zanardi. Amorim ammonato da Pezzuto al 19° minuto del primo tempo. Palladino schiera Scamacca e Krstovic con modulo 3-4-3. De Rossi risponde con modulo 3-4-2-1 e difesa guidata da Ostigard e Vasquez. Allo stadio di Bergamo, sabato 2 maggio 2026, l’atmosfera tra le mura della città si è accesa per la sfida tra Atalanta e Genoa, con lo score che vede le squadre in pareggio sullo 0-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta-Genoa 0-0: stallo a Bergamo tra tensione e omaggio a Zanardi

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