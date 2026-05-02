Sabato sera alle 20:45 si svolge la partita tra Atalanta e Genoa, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. La sfida si gioca a Bergamo, un campo tradizionalmente difficile per il Genoa, che ha incontrato difficoltà nelle trasferte in questa sede negli ultimi confronti. Sono disponibili statistiche, notizie sulle formazioni e dettagli su come seguire l’evento in diretta tv e streaming.

Atalanta-Genoa è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Con la rocambolesca sconfitta di Cagliari sono diventate quattro le partite consecutive senza vittoria dell’ Atalanta, tra Coppa Italia e campionato. Conquistare la finalissima della coppa nazionale, per la Dea, era rimasto l’ultimo obiettivo di un certo rilievo e probabilmente c’era da aspettarsi un calo fisiologico dopo la lotteria dei rigori che nella semifinale di ritorno ha premiato la Lazio. In Sardegna gli uomini di Raffaele Palladino sono apparsi ancora visibilmente scossi dall’eliminazione subita per mezzo dei biancocelesti, trascinati dalle parate del giovane portiere Motta, capace di neutralizzare ben 4 rigori e scrivere un pezzo di storia.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atalanta-Genoa: Bergamo è un tabù per il Grifone

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