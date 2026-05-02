Zeman il calcio contemporaneo lo giocava più di trent’anni fa ma allora veniva deriso

Zeman, allenatore noto per il suo stile di gioco, ha iniziato a lavorare nel calcio più di trent’anni fa, e in quel periodo veniva spesso criticato. La semifinale di andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha attirato l’attenzione per le due squadre e le loro strategie. L’incontro si è concluso con un risultato che ha lasciato aperto il qualificamento per la sfida di ritorno.