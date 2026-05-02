Zeman il calcio contemporaneo lo giocava più di trent’anni fa ma allora veniva deriso
Zeman, allenatore noto per il suo stile di gioco, ha iniziato a lavorare nel calcio più di trent’anni fa, e in quel periodo veniva spesso criticato. La semifinale di andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha attirato l’attenzione per le due squadre e le loro strategie. L’incontro si è concluso con un risultato che ha lasciato aperto il qualificamento per la sfida di ritorno.
Era fuori moda per il suo calcio intenso, aggressivo, verticale, coraggioso, spettacolare, con pressing alto, ritmo incalzante, terzini che spingevano Db Fiorenzuola D’arda 06082023 - Coppa Italia Reggiana-Pescara foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Zdenek Zeman Oggi, invece, allenatori che propongono la stessa tipologia di calcio proposta oltre trent’anni fa da Zeman vengono sistematicamente esaltati, osannati, celebrati come se fossero gli artefici di chissà quale rivoluzione. Nel calcio, come nella vita, ci vuole la fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto e Zeman, purtroppo, questa fortuna non l’ha avuta. Napolista - Ne scrive Repubblica.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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