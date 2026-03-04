Più di trent' anni di carriera Associazione cuochi brindisini premia lo chef Cosimo Santoro

Dopo oltre trent'anni di attività, lo chef Cosimo Santoro ha ricevuto un riconoscimento dall'Associazione cuochi brindisini durante l'assemblea dei soci. La premiazione si è svolta a San Donaci, dove è stata consegnata una targa di merito nel corso dell'evento organizzato dall'associazione, presieduta da Raffaele Pezzuto. Santoro ha 57 anni e la sua carriera è stata celebrata con questo premio.

La consegna ad opera del presidente Pezzuto è avvenuta durante l'assemblea dei cuochi, svolta presso le Cantine Paolo Leo SAN DONACI - Ennesimo premio ricevuto per coronare una lunga carriera. L'Associazione cuochi brindisini del presidente Raffaele Pezzuto, ha riservato una targa di riconoscimento allo chef Cosimo Santoro (57 anni), nel corso dell'assemblea dei soci della medesima associazione, svolta presso le Cantine Paolo Leo. L'evento ha avuto luogo ieri, mercoledì 3 marzo 2026. Santoro è noto nel territorio per la sua professionalità ed esperienza, nonché per essere lo chef del ristorante Tre Trulli di Ceglie Messapica.