Il presidente ha segnalato attività insolite al confine con la Bielorussia, aggiungendo che si interverrà se necessario. La notizia arriva in un momento di tensione nella regione, mentre si mantiene uno stallo nelle trattative sul cessate il fuoco in Iran. La situazione al confine ha attirato l’attenzione delle autorità militari e dei servizi di intelligence, che monitorano attentamente gli sviluppi. Nessun dettaglio è stato fornito sulle specifiche attività osservate.

Roma, 2 maggio 2026 – Mentre si registra uno stallo nella proposta per il cessate il fuoco in Iran e gli occhi del mondo sono puntati sulla situazione in Medio Oriente, con il blocco di Hormuz e le conseguenze sull’economia globale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avverte che sono state rilevate “attività insolite” non meglio specificate sul lato bielorusso del confine con l'Ucraina e assicura che Kiev è pronta a difendere il proprio popolo e la propria sovranità. Nel tradizionale messaggio quotidiano alla nazione, pubblicato su Telegram, Zelensky ha dichiarato che “ieri si è registrata un 'attività piuttosto insolita in alcuni tratti del confine tra Ucraina e Bielorussia, sul lato bielorusso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zelensky: “Attività insolita al confine con la Bielorussia. Se necessario interverremo”

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