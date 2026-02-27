Von der Leyen | 20 miliardi a comunità del confine orientale con Russia e Bielorussia

Ursula von der Leyen ha annunciato su X che saranno destinati 20 miliardi di euro alle comunità che si trovano lungo il confine orientale con Russia, Bielorussia e Ucraina. La presidente della Commissione europea ha sottolineato che queste aree giocano un ruolo importante nel mantenimento della sicurezza del continente. L’investimento mira a sostenere le comunità e rafforzare la loro presenza nella regione.

Ursula von der Leyen scrive su X: “Le comunità situate lungo il confine orientale con Russia, Bielorussia e Ucraina contribuiscono a garantire la sicurezza dell’Europa. Con EastInvest forniamo loro € 20 miliardi di investimenti vitali. Per sfruttare il loro potenziale e creare nuovi posti di lavoro e opportunità. Per la nostra prosperità condivisa” The communities on our Eastern border with Russia, Belarus & Ukraine help keep Europe safe. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Von der Leyen: 20 miliardi a comunità del confine orientale con Russia e Bielorussia Guerra Ucraina-Russia, c’è l’accordo Ue per 90 miliardi a Kiev. Mosca: “Stop a beni russi sconfitta per Von Der Leyen”, news in direttaLe ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di venerdì 19 dicembre 2025. Leggi anche: Von der Leyen: ‘a Kiev servono altri 137 miliardi’ Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Dall’UE 20 miliardi di euro per le regioni del fianco orientale, von der Leyen: La sfida diventa opportunità; Von der Leyen da Zelensky, plenaria straordinaria a Bruxelles; 20 billion Eastinvest fund targeted at eastern regions: Von der Leyen; Europa, l’effetto Lagarde e la cascata delle nomine. In bilico anche i posti di Metsola e Costa. Mercosur, von der Leyen annuncia l’applicazione provvisoria dell’accordo da parte dell’UeLa presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato l'applicazione provvisoria dell'accordo Mercosur. A gennaio, il Consiglio europeo ha ... lapresse.it Von der Leyen, 'fondo da 20 miliardi Eastinvest mirato alle regioni orientali'Eastinvest è un programma da 20 miliardi di euro specificamente dedicato alle regioni dei confini orientali. Sarà attuato nei prossimi due anni e aiuterà queste regioni, creando nuovi lavori, nuove o ... ansa.it Von der Leyen: procediamo con l’applicazione provvisoria dell’accordo Ue-Mercosur - facebook.com facebook