Zelensky | Ho parlato con Giorgia Meloni necessario coordinamento più stretto in Europa – Il video

Da open.online 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino ha riferito di aver avuto una conversazione con la presidente italiana, durante la quale hanno discusso della necessità di rafforzare il coordinamento tra i paesi europei. La comunicazione è avvenuta il 6 marzo 2026 e riguarda l'importanza di una collaborazione più stretta in ambito europeo. Il presidente ucraino ha condiviso questa informazione attraverso un video.

(Agenzia Vista) Kiev, 06 marzo 2026 Zelensky: Ho parlato con Giorgia Meloni, necessario coordinamento più stretto in Europa “Ho parlato con la Presidente italiana Giorgia Meloni. Abbiamo discusso della situazione relativa all'Iran e le sfide nel mercato del petrolio e dei carburanti causate dalle azioni del regime iraniano. Abbiamo anche scambiato dettagli sui nostri contatti con i leader dei paesi attualmente sotto attacco da parte dell'Iran. È necessario un coordinamento più stretto in Europa per quanto riguarda la situazione generale”. Così su il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Fb Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «La crisi è grave». 🔗 Leggi su Open.online

(Agenzia Vista) Berlino, 16 dicembre 2025 Il Presidente ucraino Zelensky a Berlino per incontrare leader europei sul piano di pace.

