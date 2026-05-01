Zayn Malik cancella parte del suo tour mondiale dopo il ricovero | Sono a casa a riprendermi

Zayn Malik ha annunciato di aver cancellato alcune date del suo tour mondiale a causa di problemi di salute. Qualche giorno fa, il cantante era stato ricoverato e ora si trova a casa per riprendersi. La decisione riguarda alcune tappe del tour che sono state annullate o posticipate. La notizia è stata comunicata tramite i canali ufficiali del cantante, senza ulteriori dettagli sui motivi del ricovero.

Zayn Malik ha cancellato un pezzo del suo tour a causa di problemi di salute. Il cantante era stato ricoverato qualche giorno fa: "Sono a casa a riprendermi".🔗 Leggi su Fanpage.it

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