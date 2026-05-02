Zayn Malik ha annullato il suo nuovo album e si trova in ospedale per ricevere cure cardiologiche. L’artista ha anche cancellato alcuni impegni televisivi in programma. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulla natura del problema di salute. Restano inoltre incerti i piani riguardo al suo tour negli Stati Uniti previsto per questa estate. La situazione ha portato a sospendere temporaneamente le attività artistiche di Malik.

? Cosa scoprirai Quali impegni televisivi ha dovuto cancellare Zayn Malik?. Come influirà questo problema cardiaco sul tour americano estivo?. Perché il cantante ha scelto un cardiologo di fama mondiale?. Chi gestirà la promozione dell'album Konnakol dopo il ricovero?.? In Breve Annullate apparizioni televisive come il The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.. Tour nordamericano pianificato tra i mesi di giugno e novembre.. Malik ha comunicato lo stato di salute tramite un messaggio ai fan.. Zayn Malik ha sospeso la promozione del nuovo album Konnakol dopo un ricovero ospedaliero improvviso, decidendo di affidarsi alle cure di un cardiologo di fama mondiale per affrontare problemi di salute delicati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zayn Malik ferma il nuovo album: ricovero e cure cardiologiche

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