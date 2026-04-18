Zayn Malik ricoverato in ospedale nel giorno dell'uscita del nuovo album | cancellati gli incontri coi fan

Il cantante è stato portato in ospedale lo stesso giorno in cui avrebbe dovuto presentare il suo nuovo album. A causa del ricovero, tutti gli incontri con i fan sono stati cancellati. La data di uscita dell’album rimane invariata, ma non sono stati forniti dettagli sulla condizione di salute dell’artista. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media online.

Zayn Malik è stato ricoverato in ospedale nel giorno dellèuscita del suo nuovo album. Il cantante ha postato una foto sui social e ha cancellato alcuni incontri: "Mi dispiace tantissimo di non potervi vedere".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Zayn Malik in un letto d'ospedale: la foto che preoccupa i fan degli One directionI fan di tutto il mondo sono in apprensione per Zayn Malik, dopo la notizia del suo ricovero in ospedale arrivata proprio nel giorno di uscita del... Dopo Harry Styles e Louis Tomlinson, anche Zayn Malik annuncia un nuovo album in arrivo in primaveraI primi mesi del 2026 sono caldissimi per gli ex One Direction: anche Zayn Malik ha annunciato l’arrivo del nuovo album, nella prossima primavera. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Zayn Malik ricoverato in ospedale: cosa è successo all’ex One Direction - Radio Globo; Zayn Malik in un letto d'ospedale: la foto che preoccupa i fan degli One Direction; Zayn Malik in ospedale: Sono in fase di recupero. Zayn Malik ricoverato in ospedale nel giorno dell’uscita del nuovo album: cancellati gli incontri coi fanZayn Malik è stato ricoverato in ospedale nel giorno dellèuscita del suo nuovo album. Il cantante ha postato una foto sui social e ha cancellato alcuni incontri: Mi dispiace tantissimo di non potervi ... fanpage.it Zayn Malik ricoverato in ospedale: «I medici mi hanno aiutato». I rumor sulla lite con Louis TomlinsonL’uscita del nuovo album di Zayn Malik è stata segnata da un problema di salute dell’artista britannico. Nel giorno del lancio del ... msn.com “Il mio primo tatuaggio fu il nome di mio nonno, Walter, e me lo feci tatuare in arabo. Lo feci perché a mia mamma non piaceva l'idea dei tatuaggi, così mi tatuai il nome di suo padre perché lei fosse d'accordo, ma era anche in onore a lui”. @zaynmalik per Vani x.com Zayn è il protagonista in copertina sul nuovo numero di Elle India. - facebook.com facebook