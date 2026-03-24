Antonio Cassano sprezzante su Nicolò Fagioli | Scarso da nazionale cantanti O può fare atletica

Antonio Cassano è sarcastico sulla possibile convocazione di Nicolò Fagioli: "In Nazionale cantanti. è scarso, punto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Perché il tuo cane capisce cosa può o non può fare anche senza dirgli “si” o “no”: sa interpretare la voce umanaI cani comprendono i nostri "sì" e i "no" anche se non li pronunciamo, ma pure solo attraverso l'ascolto di un suono collegato alle nostre intenzioni...

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