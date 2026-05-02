Zanardi | Valditara è stato campione di coraggio e determinazione

Il ministro ha definito Alex Zanardi come un esempio di coraggio e determinazione, sottolineando il suo ruolo nel mostrare come affrontare le difficoltà senza arrendersi. Zanardi, noto ex pilota e atleta paralimpico, ha ispirato molte persone con la sua capacità di superare le sfide, diventando un simbolo di resilienza. Le sue imprese e il suo atteggiamento sono stati ricordati come testimonianza di forza e volontà.

"Alex Zanardi è stato un campione di coraggio e di determinazione. Ha insegnato a tutti a non lasciarsi mai vincere dalle avversità, a credere nella vita e in se stessi. Un esempio straordinario per i giovani". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.🔗 Leggi su Iltempo.it

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