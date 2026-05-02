zanardi una vita sempre guardando avanti

Durante una gara, la monoposto di Zanardi si divise in due, costringendolo a un intervento immediato che portò all’amputazione di entrambe le gambe. L’incidente si verificò in un momento in cui il pilota stava affrontando la competizione, lasciando un segno indelebile nella sua carriera e nella vita personale. La vicenda ha avuto grande risonanza nel mondo dello sport e dei media.

La monoposto di Zanardi si spezzò in due. Alex dovette subire immediatamente l’amputazione di entrambe le gambe. Il cappellano prima di partire gli impartì l’estrema unzione con l’olio del motore. Il secondo incidente avvenne vicino a Pienza, in Toscana, sulla statale 146, durante una staffetta di beneficenza, perse di nuovo il controllo, questa volta della sua handbike, cadde e finì contro un camion Ci sono vite che sembrano spezzarsi in un istante e poi, contro ogni logica, riescono a ricomporsi. Quella di Alex Zanardi è stata una continuasfida al destino. La tragica notizia della sua morte, arrivata nella mattinata di sabato 2 maggio, è l’ultimo capitolo di una storia che è andata oltre lo sport: una storiadi resilienza, didolore attraversato e trasformato, di rinascite quando tutto sembrava finito.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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