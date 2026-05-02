Zanardi su Meloni | L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario

La presidente del Consiglio ha espresso cordoglio per la morte di Alex Zanardi, definendolo un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare le difficoltà in esempio di coraggio, forza e dignità. La sua scomparsa ha suscitato reazioni di stima e rispetto, e le parole di Meloni sono state condivise sulla sua pagina social. Zanardi era noto per la sua carriera sportiva e per il modo in cui aveva affrontato le sfide della vita.

ROMA – Parole di cordoglio per la morte di Alex Zanardi sono state espresse dalla premier Giorgia Meloni, che sulla sua pagina Facebook scrive: “L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Alex Zanardi ha saputo rimettersi in gioco ogni volta, affrontando anche le sfide più dure con determinazione, lucidità e una forza d’animo fuori dal comune”. E ancora: “Con i suoi risultati sportivi, con il suo esempio e con la sua umanità, ha dato a tutti noi molto più di una vittoria: ha dato speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi mai. A nome mio e del Governo rivolgo un pensiero commosso e la più sincera vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Zanardi su Meloni: “L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario” Notizie correlate Morto Zanardi, le reazioni. Meloni: "L'Italia perde un grande campione e un uomo straordinario""Bologna piange uno dei suoi più grandi campioni, di sport e di vita" scrive il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Leggi anche: Mattarella, Zanardi esempio oltre lo sport. Meloni: con lui l'Italia perde un campione e un uomo straordinario Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salvini: Attacchi a Meloni arrivano da soggetti privati; Meloni sfida l'Ue: 'Serve coraggio, non escludo lo scostamento'; Tgcom24: Breaking News delle 21.30 | Usa-Iran, si preparano i nuovi colloqui Video; Governo, Meloni: Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità. Morte Zanardi, Meloni: Perdiamo uomo straordinario. Mattarella: Esempio oltre lo sportLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Alex Zanardi, Meloni: 'Perdiamo campione e uomo straordinario'. Tutte le reazioni ... tg24.sky.it Zanardi, Meloni: Ha trasformato prove vita in lezione coraggio. L’addio della politica all’atletaL’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignita’, dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ... affaritaliani.it Addio ad Alex Zanardi, aveva 59 anni. Dalla Formula 1 all’handbike, dopo l’incidente del 2001 era diventato un simbolo di forza e rinascita, conquistando 8 ori paralimpici. - facebook.com facebook Ci lascia Alex Zanardi, grande bolognese e campione. Ha sfidato la morte più volte, vivendo tre vite con coraggio. Più che una parola, era un esempio. A Dio, Alex. Campione, davvero. x.com