Mattarella Zanardi esempio oltre lo sport Meloni | con lui l' Italia perde un campione e un uomo straordinario

L’Italia piange la scomparsa di Alex Zanardi, figura nota non solo per le sue imprese sportive ma anche per il suo impegno personale dopo l’incidente che lo ha coinvolto. Il presidente della Repubblica ha espresso dolore per la perdita, sottolineando come Zanardi fosse un esempio di tenacia oltre il mondo dello sport. La premier ha commentato che con lui il Paese ha perso un campione e un uomo straordinario.

« Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito». Lo dichiara il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo», aggiunge il Capo dello Stato. «La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica».🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mattarella, Zanardi esempio oltre lo sport. Meloni: con lui l'Italia perde un campione e un uomo straordinario Notizie correlate Morto Zanardi, le reazioni. Meloni: "L'Italia perde un grande campione e un uomo straordinario""Bologna piange uno dei suoi più grandi campioni, di sport e di vita" scrive il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Meloni: “Zanardi esempio di coraggio e dignità, l’Italia perde un grande campione”Parole di profonda commozione da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la scomparsa di Alex Zanardi, figura simbolo dello sport... Tutti gli aggiornamenti Morte Zanardi, Meloni: Perdiamo uomo straordinario. Mattarella: Esempio oltre lo sportLeggi su Sky TG24 l'articolo Morte Alex Zanardi, Meloni: 'Perdiamo campione e uomo straordinario'. Tutte le reazioni ... tg24.sky.it Mattarella, Zanardi esempio oltre lo sport. Meloni: con lui l'Italia perde un campione e un uomo straordinario« Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi . Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche ... gazzettadelsud.it