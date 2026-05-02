Morte Zanardi la FIGC dispone un minuto di silenzio dopo la sua scomparsa Tutti i dettagli

Dopo la morte dell'ex atleta, la federazione calcistica ha deciso di osservare un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni ufficiali. La decisione è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e riguarderà le partite e gli eventi sportivi programmati nel paese. La scomparsa dell’ex atleta ha suscitato reazioni e il gesto è stato adottato come testimonianza di rispetto e solidarietà. La misura entrerà in vigore immediatamente e sarà osservata in tutte le competizioni ufficiali.

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