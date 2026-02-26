Il ritorno di Serena Brancale sul palco del Festival di Sanremo non rappresenta soltanto una tappa professionale, ma un viaggio intimo e doloroso che affonda le radici nella sua storia familiare. Dietro la scelta di presentare Qui con me si cela infatti il ricordo struggente della madre, Maria De Filippis, scomparsa nel 2020 dopo una malattia importante. Un vuoto che ha cambiato per sempre l’equilibrio della cantante barese e che oggi prende forma attraverso la musica, trasformandosi in un omaggio carico di emozione. Che malattia aveva la mamma di Serena Brancale? Qual è la causa della sua morte? Maria De Filippis, di origini italo-venezuelane, era musicista e insegnante, figura centrale nella crescita artistica e personale di Serena. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - La morte improvvisa della mamma di Serena Brancale ha sconvolto la sua vita: che malattia aveva?

Kabir Bedi e la malattia che ha distrutto suo figlio: il suicidio ha sconvolto la sua vita, un dolore ingestibileDietro il volto iconico di Kabir Bedi, indimenticabile protagonista della serie Sandokan, si nasconde una ferita che non si è mai rimarginata.

Leggi anche: Maria Rita Parsi che malattia aveva? Ieri era in tv, poi la tragedia improvvisa: ecco la vera causa della morte

Temi più discussi: Tifosi in lutto per la morte improvvisa di Antonio Viscione; Morte cardiaca improvvisa, incontro all'Università dell'Aquila; PREVENZIONE MORTE CARDIACA IMPROVVISA: INCONTRO FORMATIVO ALL’AQUILA; Sicilia sotto shock per la morte improvvisa di Loredana Alfano: Persona splendida.

Prevenzione della morte cardiaca improvvisa: l’Università dell’Aquila avvia uno studio con professionisti nazionaliL'Aquila. La morte cardiaca improvvisa colpisce ogni anno in Italia decine di migliaia di persone, spesso in età giovane. Si ... abruzzolive.it

Morte cardiaca improvvisa. Messa a punto una tecnica per guarire dalla Sindrome di BrugadaSi può guarire dalla Sindrome di Brugada, una malattia genetica che può portare a morte improvvisa. Un gruppo di ricercatori italiani e spagnoli guidati da Carlo Pappone e da Josep Brugada, scopritore ... quotidianosanita.it

Serena Brancale come non l'avete mai vista... - facebook.com facebook

Serena Brancale annuncia due nuove date del «Sacro Tour»: dopo Ostuni, torna nella sua Bari al Palaflorio - News x.com