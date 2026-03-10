Si è tolto la vita l’uomo che aveva aggredito un’avvocata sul bus a Napoli

Un uomo di 39 anni, coinvolto in un episodio di aggressione avvenuto giovedì scorso nel quartiere Vomero di Napoli, si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo. La vittima dell’aggressione, una penalista di 32 anni, era stata ferita con un coltello durante il viaggio su un bus. La scoperta del suicidio è avvenuta nelle ultime ore.

Antonio Meglio, l’ uomo di 39 anni che la sera di giovedì scorso 5 marzo, nel quartiere Vomero di Napoli, a bordo di un bus ha aggredito e ferito con un coltello una penalista di 32 anni, si è ucciso impiccandosi con un lenzuolo. Il 39enne era piantonato in ospedale quando si è suicidato. Giovedì, dopo una trattativa a cui ha preso parte anche il conducente del bus a bordo del quale teneva l’ avvocato sotto minaccia, è stato bloccato e fermato dai carabinieri che hanno anche evitato un tentativo di linciaggio. Ieri il gip aveva convalidato il fermo e disposto il carcere nei confronti del 39enne. Lui, quando è stato arrestato, ha urlato il nome del procuratore di Napoli: « Nicola Gratteri! », abbozzando poi qualche altra parola prima di esser condotto nella vettura. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Napoli, si suicida l’uomo che aveva accoltellato un’avvocata sul busABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto estremo in ospedale Antonio Meglio, 39 anni, si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo mentre si trovava...

Donna accoltellata sul bus a Napoli, l’aggressore si è tolto la vitaAntonio Meglio, il 39enne che la sera del 5 marzo aveva accoltellato senza motivo una 32enne su un autobus a Napoli, si è tolto la vita ieri sera...

Contenuti e approfondimenti su Si è tolto la vita l'uomo che aveva...

Temi più discussi: Avvocata accoltellata su un bus, l'aggressore si è tolto la vita in ospedale; Domenico, da Bolzano a Napoli: va accertato ogni passaggio; Il trapianto su Domenico e lo stupore del caposala: Ma cos'ha fatto, ha già levato il cuore?. E il chirurgo disse: Non farà mai un battito. Sospesi i dirigenti medici Oppido e Farina; Napoli-Torino, le pagelle: Alisson segna e diverte, 7,5. Lazaro 5, impreciso.

Napoli, giovane donna accoltellata in autobus: l'aggressore si toglie la vita(Adnkronos) - Si è tolto la vita nella serata di ieri il 39enne arrestato dopo aver accoltellato una donna a bordo di un autobus a Napoli. L’uomo si trovava piantonato nel reparto di psichiatria dell’ ... msn.com

Avvocata accoltellata su un bus, l'aggressore si è tolto la vita in ospedaleSi è tolto la vita il 39enne che, lo scorso giovedì 5 maggio, ha accoltellato una donna a bordo di un autobus dell'Anm nel quartiere Vomero a Napoli. L'uomo, napoletano residente nel quartiere Pianura ... msn.com

Napoli, donna pugnalata sul bus: si toglie la vita l’aggressore - facebook.com facebook

Terremoto tra il Golfo di Napoli e Capri, forte scossa di magnitudo 5,9 a elevata profondità x.com