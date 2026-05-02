A Miami, nel paddock della Formula 1, si nota un’atmosfera più raccolta rispetto al solito. Il presidente della massima categoria ha ricordato Alex, sottolineando che ha affrontato le sfide con il sorriso, mentre altri si sarebbero arresi. La giornata è stata anche l’occasione per omaggiare un ex pilota, ricordato con parole di stima da diverse personalità del mondo dell’automobilismo.

Stati Uniti, Miami. Una delle infinite e incredibili vite di Alex Zanardi era iniziata qui. In una Florida di trent’anni fa, in pista per il via della stagione CART del 1996 all’Homestead-Miami Speedway, 46 miglia più a sud dell’Hard Rock Stadium che questo fine settimana ospita la Formula 1. Era l’alba di un mondo nuovo per il ragazzo di Castel Maggiore, che aveva da poco lasciato la F1, una sfida a cui altre mille sarebbero seguite. Pochi mesi più tardi, a Laguna Seca, in California, avrebbe conquistato per sempre il pubblico americano con quello che ancora oggi viene ricordato come The Pass, il sorpasso. Primo legame con una terra, quella degli Stati Uniti, alla quale Zanardi sarebbe rimasto poi sempre legato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanardi, l'omaggio della F1. Domenicali: "Una forza straordinaria". Elkann: "Ha lasciato un segno"

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Cordoglio del Presidente Mattarella per la scomparsa di Alex Zanardi: x.com