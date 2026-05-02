Il dolore di Siena per la morte di Zanardi | Campione con una straordinaria forza interiore

Siena si trova a dover affrontare la perdita di Alex Zanardi, noto campione paralimpico, scomparso recentemente. L’Azienda ospedaliero-universitaria della città ha espresso il suo cordoglio per la sua morte, sottolineando l’importanza di Zanardi come figura rappresentativa dello sport italiano e della resilienza umana. La notizia ha suscitato reazioni di dolore e di rispetto tra la comunità locale, che ricorda il suo esempio di forza e tenacia.

Siena, 2 maggio 2026 – Siena piange la scomparsa del campione paralimpico Alex Zanardi. “L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, figura straordinaria dello sport italiano e simbolo di grande umanità e determinazione”. L’ex campione di Formula Uno fu ricoverato all’ospedale Le Scotte dopo il gravissimo incidente avvenuto durante la corsa non competitiva “Obiettivo Tricolore” nel quale si scontrò con la sua handbike contro un camion che proveniva in direzione opposta alla sua sulla statale 146. "Straordinaria capacità di affrontare le avversità”. "Zanardi fu ricoverato presso l’Aou Senese in seguito al grave incidente occorso nel 2020.🔗 Leggi su Lanazione.it

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