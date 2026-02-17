Incendio Sannazaro l' attore Lucio Pierri | Lara è una donna straordinaria è lei che ha dato forza a noi
L’attore Lucio Pierri ha spiegato che l’incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, scoppiato all’alba di martedì, ha causato la distruzione totale del teatro. Pierri ha commentato che Lara, una donna coinvolta nella gestione del teatro, ha dato loro la forza di affrontare questa perdita. La struttura, situata in via Chiaia, era un punto di riferimento culturale in città e adesso si trova in macerie.
All’alba di martedì il Teatro Sannazaro in via Chiaia a Napoli è stato completamente distrutto da un incendio. “È lei che ha dato forza a noi, perché Lara è una donna straordinaria. È stata lei a dire ‘tranquilli, torneremo più forti di prima’. Se sono qui è perché loro non se la sentono di parlare in questo momento, ma sappiate che Lara e Sasà torneranno più forti di prima “. Sono le parole di Lucio Pierri, attore della compagnia stabile del teatro Sannazaro, elogiando la proprietaria Lara Sansone. “ Bisogna superare questo momento di scoramento. Noi l’altro ieri eravamo in scena, saremmo dovuti ritornare in scena questo week end, la stagione doveva andare avanti, ma ritorneremo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Incendio Sannazaro, le lacrime della proprietaria Lara Sansone
?Lucio Presta: «Quando dissi a Paolo Bonolis che era una persona perbene che ha sposato una donna sbagliata»
Lucio Presta rivela che il motivo principale della rottura con Paolo Bonolis è stato un commento che ha fatto su di lui e sulla sua vita privata.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Napoli, incendio in pieno centro: in fiamme la cupola del teatro Sannazaro; Incendio al teatro Sannazzaro di Napoli, danni gravi alla storica struttura in via Chiaia.
Incendio Sannazaro, l'attore Lucio Pierri: «Lara è una donna straordinaria, è lei che ha dato forza a noi»(LaPresse) All'alba di martedì il Teatro Sannazaro in via Chiaia a Napoli è stato completamente distrutto da un incendio. È lei che ha dato forza a ... ilmattino.it
Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme. Da Eleonora Duse ai De Filippo: la storia della bomboniera di NapoliL’incendio di vai Chiaia ha inghiottito 180 anni di tradizione culturale partenopea. Sul palco iniziò la fortuna di Scarpetta e il giovane Eduardo incontrò Pirandello. L’ultima ristrutturazione nel 20 ... quotidiano.net
#Tg2000, #17febbraio 2026 - ore 12 #Napoli #incendio #Sannazaro #Ucraina #Zelensky #Kiev #Iran #Trump #Witkoff #Khamenei #Cuba #BoardofPeace #Gaza #Israele #India #JesseJackson #Carnevale #Maltempo #Calabria #OlimpiadiInvernali #TV2000 x.com
Il momento dell’incendio alla cupola del Teatro Sannazaro. #ilmattino #napoli #incendio #teatrosannazaro facebook