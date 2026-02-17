L’attore Lucio Pierri ha spiegato che l’incendio al Teatro Sannazaro di Napoli, scoppiato all’alba di martedì, ha causato la distruzione totale del teatro. Pierri ha commentato che Lara, una donna coinvolta nella gestione del teatro, ha dato loro la forza di affrontare questa perdita. La struttura, situata in via Chiaia, era un punto di riferimento culturale in città e adesso si trova in macerie.

All’alba di martedì il Teatro Sannazaro in via Chiaia a Napoli è stato completamente distrutto da un incendio. “È lei che ha dato forza a noi, perché Lara è una donna straordinaria. È stata lei a dire ‘tranquilli, torneremo più forti di prima’. Se sono qui è perché loro non se la sentono di parlare in questo momento, ma sappiate che Lara e Sasà torneranno più forti di prima “. Sono le parole di Lucio Pierri, attore della compagnia stabile del teatro Sannazaro, elogiando la proprietaria Lara Sansone. “ Bisogna superare questo momento di scoramento. Noi l’altro ieri eravamo in scena, saremmo dovuti ritornare in scena questo week end, la stagione doveva andare avanti, ma ritorneremo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incendio Sannazaro, l'attore Lucio Pierri: "Lara è una donna straordinaria, è lei che ha dato forza a noi"

