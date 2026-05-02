Nel 2020, il campione paralimpico coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua handbike. Durante un tragitto, si scontrò con un camion e rimase ferito. Dopo l'incidente, fu ricoverato in ospedale e trascorse circa un anno e mezzo in cura. La vicenda attirò l'attenzione sui rischi legati alla mobilità su strada e sui percorsi di riabilitazione successivi.

Diciannove anni dopo l'incidente del Lausitzring, Alex Zanardi rimane coinvolto nel secondo gravissimo incidente: nei pressi di Pienza, durante una staffetta di beneficenza (una manifestazione non ufficiale che a quanto pare non era autorizzata e quindi non prevedeva il blocco al traffico delle strade), perde il controllo della sua handbike, cade e finisce contro il camion che stava procedendo nella direzione opposta, si gira due o tre volte, il casco non regge e il pilota finisce con la testa contro una delle ruote. Trasferito in condizioni "gravissime" all'ospedale di Siena, viene sottoposto a un intervento di neurochirurgia d'urgenza per provare a ridurre le conseguenze dell'impatto con un mezzo pesante.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zanardi, l'incidente del 2020: lo scontro con un camion e la lunga riabilitazione

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