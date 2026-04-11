Bali il dramma del medico | 7 interventi dopo lo scontro con un camion

Il 24 luglio 2024, un giovane medico italiano ha riportato gravi ferite a Bali, in Indonesia, a seguito di un incidente tra una moto-taxi e un camion. L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove ha subito sette interventi chirurgici per stabilizzare le sue condizioni. La dinamica dell’incidente ha coinvolto vari mezzi di trasporto e ha richiesto un intervento immediato da parte delle autorità locali.

Il 24 luglio 2024, un giovane medico siciliano di nome Simone Salvo ha subito un gravissimo incidente stradale a Bali, in Indonesia, dopo essere stato coinvolto in uno scontro tra una moto-taxi e un camion. Il sinistro, avvenuto mentre il professionista si spostava verso la zona di Ubud, ha causato lesioni multiple e potenzialmente invalidanti alla gamba destra, dando il via a un percorso clinico complesso che ha richiesto sette interventi chirurgici tra l’Indonesia e l’Italia. La dinamica del tragico evento è scaturita da una scelta logistica: per raggiungere la destinazione, Salvo aveva accettato la proposta di un tassista locale, concordando un prezzo forfettario per il viaggio di andata e ritorno, decidendo così di non procedere con la prenotazione tramite l’applicazione Grab.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bali, il dramma del medico: 7 interventi dopo lo scontro con un camion Leggi anche: Tangenziale, auto si ribalta dopo lo scontro con un camion Porto, grave motociclista 60enne dopo lo scontro con un camionSono gravi le condizioni di un 60enne rimasto coinvolto in un incidente stradale in piazza del Portuale intorno alle 13 di oggi, giovedì 26 marzo.