Incidente stradale a Vittoria | anziana di 73 anni muore in ospedale dopo lo scontro tra auto e camion Feriti altri tre

Questa mattina a Vittoria, un grave incidente tra un’auto e un camion ha causato la morte di una donna di 73 anni. La donna è stata portata in ospedale in gravissime condizioni, ma è deceduta poco dopo al Cannizzaro di Catania. Altri tre feriti sono stati trasportati in codice rosso. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre le forze dell’ordine ricostruivano la dinamica dell’incidente.

Una donna di 73 anni, coinvolta in un violento incidente stradale avvenuto ieri mattina a Vittoria, in contrada Salmè, è deceduta presso l’ospedale Cannizzaro di Catania. Lo scontro, avvenuto lungo la Strada Provinciale 68, ha visto coinvolti un autocarro Iveco e una Lancia Musa, causando lesioni gravi anche ad altre tre persone. La vittima, soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso, non è riuscita a superare le gravissime lesioni riportate. La notizia della morte della 73enne getta un’ombra sulla comunità di Vittoria, già scossa dal terribile incidente di ieri. L’impatto, descritto come violentissimo, ha ridotto i veicoli a un groviglio di lamiere, richiedendo un lungo e complesso intervento da parte dei vigili del fuoco per estrarre gli occupanti dalle carrozzerie deformate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Vittoria Incidente

Nella zona tra Camaldoli e la Zona Ospedaliera, in via Sant'Ignazio di Loyola, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli.

Un grave incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Lagonegro e Padula, in provincia di Salerno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vittoria Incidente

Argomenti discussi: Incidente stradale a Vittoria, grave donna di 73 anni; Vittoria - Incidente stradale, auto si ribalta in pieno centro abitato; Vittoria, grave incidente stradale: quattro feriti; Vittoria, grave incidente stradale sulla sp 18, quattro feriti.

Vittoria: morta la donna ferita nell’incidente a C.da SalmèDeceduta la donna di 73 anni rimasta ferita. Sul posto erano intervenuti la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco ... ragusah24.it

Incidente stradale a Vittoria, grave donna di 73 anniUn autocarro e una Lancia si sono scontrati frontalmente in un impatto violentissimo che ha ridotto i mezzi a un groviglio di lamiere ... ragusah24.it

Paura per Kimi Antonelli: incidente stradale a San Marino. Il pilota è illeso - facebook.com facebook

Brutto incidente stradale per Kimi #Antonelli a San Marino: la conferma della Mercedes x.com