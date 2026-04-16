Manninger la Juventus e Chiellini lo ricordano dopo la sua morte | il triste cordoglio per l’ex portiere bianconero

Oggi si è diffusa la notizia della morte di Alex Manninger, ex portiere di calcio, avvenuta a 48 anni a seguito di un incidente stradale. La Juventus e Giorgio Chiellini hanno espresso cordoglio attraverso messaggi pubblici per ricordare Manninger. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che hanno condiviso ricordi e sentimenti di vicinanza alla famiglia dell’ex atleta.

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