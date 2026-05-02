Zanardi è venuto a mancare a 59 anni anche l’Inter si unisce al cordoglio | L’Inter si stringe alla famiglia

Alex Zanardi è deceduto all’età di 59 anni. La famiglia dello sportivo ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello ufficiale di un noto club calcistico. L’ente ha espresso vicinanza alla famiglia e ha condiviso il proprio dolore per la perdita. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali, confermando la fine della vita dell’atleta e la reazione di diverse realtà sportive e istituzionali.

di Stefano Cori Zanardi si è spento all’età di 59 anni, anche l’Inter tramite i propri account ufficiali si è unito al cordoglio per la scomparsa dello sportivo. Alex Zanardi è venuto a mancare nella mattinata di oggi. Ad annunciarlo è stata la stessa famiglia. L’ex pilota di Formula 1 e campione-simbolo del sport paralimpico aveva 59 anni. Anche l’FC Internazionale Milano, tramite i propri account ufficiali, si è unita al cordoglio per la scomparsa dello sportivo che resterà per sempre nel cuore degli appassionati: IL CORDOGLIO DELL’INTER «FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, campione automobilistico e paralimpico, e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore».🔗 Leggi su Internews24.com

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