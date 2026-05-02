Durante una gara, un atleta ha condiviso un consiglio: quando si sente di aver dato tutto, bisogna resistere ancora cinque secondi, perché è in quel breve intervallo che gli avversari potrebbero perdere il ritmo. Questa frase rievoca una strategia spesso adottata nelle competizioni, dove la determinazione negli ultimi istanti può cambiare le sorti di una corsa. Il commento si riferisce a un episodio che ha attirato attenzione nel mondo dello sport.

AGI - “Quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro ancora cinque secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più”. Alex Zanardi, il campione di Castel Maggiore scomparso ieri a 59 anni, il conto con la vita l’aveva già pagato. Con la sua regola dei cinque secondi ribaltò un destino. Perse le gambe nel 2001 sul circuito tedesco del Lausitzring durante una gara della Formula Cart. Una sosta ai box poi la sbandata della sua monoposto al rientro in pista. L’impatto violentissimo con la Forsythe del canadese Alex Tagliani. Quattro giorni di coma, quindici operazioni. Sei settimane di ricovero. Fu l’inciampo in una seconda vita.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Zanardi, la regola dei 5 secondi che ribaltò un destino

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