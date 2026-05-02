Zanardi la prima vita finita nel 2001 | lo schianto le gambe amputate un solo litro di sangue in corpo
Il 15 settembre 2001, durante una gara al Lausitzring in Germania, un incidente ha coinvolto un pilota italiano. L’incidente ha causato gravi ferite e ha portato all’amputazione di entrambe le gambe. Il pilota ha perso molto sangue, stimato in circa un litro. Questa vicenda segna la fine della prima carriera dell’atleta, che successivamente avrebbe affrontato una nuova vita con altre sfide.
La prima vita di Alex Zanardi, scomparso a 60 anni venerdì Primo maggio (come Ayrton Senna ) finisce il 15 settembre 2001 al Lausitzring, in Germania. Nella gara di Champ Car, dopo una sosta ai box e nella fase di rientro in pista, la monoposto del pilota bolognese, ex Williams in Formula 1, perse il controllo a bassa velocità su un tratto sporco e la sua Reynard Honda - praticamente ferma sulla pista - venne centrata in un impatto violentissimo dalla Forsythe guidata dal canadese Alex Tagliani. Nell'impatto, avvenuto a circa di 320 kmh, la vettura di Tagliani spezzò a metà la monoposto di Zanardi, il quale subì l' amputazione immediata di entrambe le gambe.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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