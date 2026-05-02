Zanardi la prima vita finita nel 2001 | lo schianto le gambe amputate un solo litro di sangue in corpo

Il 15 settembre 2001, durante una gara al Lausitzring in Germania, un incidente ha coinvolto un pilota italiano. L’incidente ha causato gravi ferite e ha portato all’amputazione di entrambe le gambe. Il pilota ha perso molto sangue, stimato in circa un litro. Questa vicenda segna la fine della prima carriera dell’atleta, che successivamente avrebbe affrontato una nuova vita con altre sfide.