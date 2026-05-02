Un uomo che ha affrontato due incidenti drammatici, uno dei quali a Lausitzring, che gli ha causato l'amputazione delle gambe. Nonostante le ferite e le sfide, ha continuato a vivere con determinazione, trasformando le difficoltà in una nuova forma di esistenza. La sua vita è stata segnata da momenti di grande sofferenza, ma anche da una forte capacità di resilienza. La sua storia si conclude con un addio.

Ci sono vite che sembrano spezzarsi in un istante e poi, contro ogni logica, riescono a ricomporsi. Quella di Alex Zanardi è stata una continua s fida al destino. La notizia della sua morte, arrivata nella mattinata di sabato 2 maggio, chiude una storia che è andata oltre lo sport: una storia di resistenza, di dolore attraversato e trasformato, di ripartenze quando tutto sembrava finito. Due sono gli incidenti nel destino dello sfortunato sportivo bolognese, scomparso a 59 anni: quelli che, più di ogni altro momento, hanno segnato il confine tra le sue vite. L’incidente al Lausitzring nel 2001. Il primo è l’incidente del 15 settembre 2001, al Lausitzring, in Germania.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Zanardi, i due incidenti che hanno segnato la sua vita: a Lausitzring l’impatto che gli amputò le gambe

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