Addio ad Alex Zanardi morto a 59 anni il pilota paraplegico nel 2001 l’incidente in auto che gli provocò l’amputazione delle gambe
Zanardi ebbe un gravissimo incidente stradale nel 2020, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore". Si andò a schiantare contro un camion che proveniva nella direzione opposta e a nulla è valso il pronto intervento e il trasporto immediato in ospedale con elisoccorso. L'ex pilo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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È morto Alex Zanardi: addio al campione simbolo del paralimpismo. L’ex pilota di F1 aveva 59 anniBologna, 2 maggio 2026 – Se n’è andato dopo tanti anni di ricovero in ospedale a Padova.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Lutto Zanardi, addio al campione che ha cambiato lo sport; Addio a Alex Zanardi, il campione dell’impossibile che ha ispirato il mondo; LUTTO - È morto Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni.
Addio ad Alex Zanardi: l’ex pilota e campione simbolo dello sport aveva 60 anniDopo la Formula Uno e l’amputazione delle gambe l’atleta bolognese vinse quattro ori e due argenti alle Olimpiadi nel ciclismo paralimpico. Nel 2020 il secondo tragico incidente ... unionesarda.it
Addio ad Alex Zanardi, il mondo dello sport piange la scomparsa di un mito: Profondo doloreTRENTO. È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affet ... ildolomiti.it
Un grande campione, un super papà… un uomo straordinario. Addio ad Alex Zanardi #Verissimo - facebook.com facebook
Grave lutto nel mondo dello Sport italiano. Si è spento all’età di 59 anni l’ex pilota e campione paralimpico Alex Zanardi. A darne l’annuncio è stata la famiglia. La Formula 1 ma anche l’esperienza paralimpica attraverso la quale Alex ha vinto 4 ori e 2 argenti a x.com