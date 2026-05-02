Zanardi ebbe un gravissimo incidente stradale nel 2020, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore". Si andò a schiantare contro un camion che proveniva nella direzione opposta e a nulla è valso il pronto intervento e il trasporto immediato in ospedale con elisoccorso. L'ex pilo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio ad Alex Zanardi, morto a 59 anni il pilota paraplegico, nel 2001 l’incidente in auto che gli provocò l’amputazione delle gambe

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È morto Alex Zanardi: addio al campione simbolo del paralimpismo. L’ex pilota di F1 aveva 59 anniBologna, 2 maggio 2026 – Se n’è andato dopo tanti anni di ricovero in ospedale a Padova.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Lutto Zanardi, addio al campione che ha cambiato lo sport; Addio a Alex Zanardi, il campione dell’impossibile che ha ispirato il mondo; LUTTO - È morto Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico aveva 59 anni.

Addio ad Alex Zanardi: l’ex pilota e campione simbolo dello sport aveva 60 anniDopo la Formula Uno e l’amputazione delle gambe l’atleta bolognese vinse quattro ori e due argenti alle Olimpiadi nel ciclismo paralimpico. Nel 2020 il secondo tragico incidente ... unionesarda.it

Addio ad Alex Zanardi, il mondo dello sport piange la scomparsa di un mito: Profondo doloreTRENTO. È con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio. Alex si è spento serenamente, circondato dall’affet ... ildolomiti.it

Un grande campione, un super papà… un uomo straordinario. Addio ad Alex Zanardi #Verissimo - facebook.com facebook

Grave lutto nel mondo dello Sport italiano. Si è spento all’età di 59 anni l’ex pilota e campione paralimpico Alex Zanardi. A darne l’annuncio è stata la famiglia. La Formula 1 ma anche l’esperienza paralimpica attraverso la quale Alex ha vinto 4 ori e 2 argenti a x.com