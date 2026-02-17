Giovanna Casadio è venuta a mancare improvvisamente, e questa perdita ha lasciato un vuoto tra i giornalisti. Bindi esprime un dolore forte, mettendo in evidenza quanto fosse stimata nel settore. La notizia si diffonde tra colleghi e amici, che ricordano il suo impegno e la sua passione per il giornalismo.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "La prematura scomparsa di Giovanna Casadio mi colpisce e addolora profondamente. Sono vicina al dolore immenso della sua famiglia. Ricordo la passione civile e l'amore per il suo lavoro di giornalista, che Giovanna ha onorato con grande rigore, professionalità e con una acuta intelligenza dei cambiamenti che nel corso di questi ultimi trent'anni hanno investito il nostro paese. Giovanna è sempre stata orgogliosa di far parte della comunità di Repubblica e fino a quando è stato possibile ha continuato a raccontare gli eventi della politica, con il suo sguardo ironico e vigile e una scrittura fine ed efficace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornalisti: Bindi, 'dolore profondo per scomparsa Casadio'

Giornalisti: Schlein, 'dolore per scomparsa Casadio, ci mancherà molto'Giovanna Casadio è morta, e questa perdita colpisce profondamente i giornalisti.

Giornalisti: Iv, 'cordoglio Renzi e Italia Viva per scomparsa Casadio'Matteo Renzi e i parlamentari di Italia Viva hanno espresso il loro dolore per la morte di Giovanna Casadio, giornalista di lunga data di Repubblica.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.