Sport in lutto è morto Alex Zanardi | atleta straordinario e uomo di spessore morale

L’ex pilota di Formula 1, noto anche per le sue imprese sportive nel settore paralimpico, è deceduto a 59 anni. La famiglia ha diffuso un comunicato ufficiale annunciando la scomparsa avvenuta nella serata del 1 maggio. Zanardi aveva subito un grave incidente che ne aveva compromesso la salute, e la sua morte ha suscitato grande cordoglio nel mondo dello sport.

Addio ad Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 è morto all’età di 59 anni. “E’ con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio”, ha annunciato la famiglia dell’ex pilota di Formula 1. “Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari, la famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”. Il cordoglio. “L’Italia perde un grande campione e un uomo straordinario, capace di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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