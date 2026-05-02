Zanardi il video del terribile incidente in pista in Germania nel 2001

A 59 anni, è scomparso Alex Zanardi, figura nota nel mondo dello sport e delle competizioni motoristiche. Nel 2001, in Germania, è stato protagonista di un incidente in pista che ha attirato l’attenzione pubblica. Un video dell’evento mostra l’impatto che ha segnato la sua carriera e la sua vita. La sua figura ha attraversato diversi ambiti, diventando simbolo di determinazione e coraggio.

Ci ha lasciati all’età di 59 anni Alex Zanardi, pilota, atleta e uomo straordinario del nostro sport. Nel 2001 sul tracciato di Lausitzring in Germania, a tredici giri dalla fine, Zanardi perse il controllo della sua vettura all’uscita dai box, tradito dai liquidi rimasti sulla pista. La sua monoposto si gira di colpo e viene colpita da quella di Alex Tagliani. Zanardi rimase in coma farmacologico per quattro giorni in condizioni gravissime, ma riuscì a riprendersi nonostante l’amputazione di entrambe le gambe. Da lì, con la forza di volontà e la voglia di non arrendersi mai, Alex divenne un esempio e un riferimento nel mondo dello sport e non solo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zanardi, il video del terribile incidente in pista in Germania nel 2001 Notizie correlate Addio ad Alex Zanardi: nel 2001 il terribile incidente che gli cambiò la vita(Adnkronos) - Il 15 settembre 2001 al Lausitzring, in Germania, la vita del pilota automobilistico Alex Zanardi cambiò improvvisamente. Addio ad Alex Zanardi, morto a 59 anni il pilota paraplegico, nel 2001 l’incidente in auto che gli provocò l’amputazione delle gambeZanardi ebbe un gravissimo incidente stradale nel 2020, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore". Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Blog | Valter Zanardi, 15 anni di letture su YouTube cancellate da un hacker: in me c'è sdegno. Alex Zanardi, il video dell'incidente del 2001 in Germania che gli portò via le gambeAlex Zanardi, il video dell’incidente del 2001 Il 15 settembre 2001, durante una gara al Lausitzring, in Germania, il pilota venne centrato dall’auto di Tagliani. ? Alex Zanardi è morto all'età di 59 ... msn.com Alex Zanardi, il video dell’incidente del 2001Il 15 settembre 2001, durante una gara al Lausitzring, in Germania, il pilota venne centrato dall’auto di Tagliani ... video.corriere.it