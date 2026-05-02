Addio ad Alex Zanardi | nel 2001 il terribile incidente che gli cambiò la vita

Il 15 settembre 2001, durante una gara al Lausitzring in Germania, il pilota automobilistico subì un incidente che ebbe conseguenze gravissime sulla sua vita. L’incidente avvenne nel corso di una competizione e portò a danni irreversibili. Dopo l’accaduto, il pilota fu trasportato in ospedale e successivamente si verificò un lungo percorso di riabilitazione. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata nei giorni scorsi.

(Adnkronos) - Il 15 settembre 2001 al Lausitzring, in Germania, la vita del pilota automobilistico Alex Zanardi cambiò improvvisamente. Nella gara di Champ Car, dopo una sosta ai box e nella fase di rientro in pista, la monoposto di Zanardi perse il controllo a bassa velocità su un tratto sporco e la sua Reynard Honda - praticamente ferma sulla pista - venne centrata in un impatto violentissimo dalla Forsythe guidata dal canadese Alex Tagliani. Nell'impatto, avvenuto a circa di 320 kmh, la vettura di Tagliani spezzò a metà la monoposto di Zanardi, il quale subì l'amputazione immediata di entrambe le gambe. Quando arrivò il responsabile medico della Cart, Steve Olvey, le gambe erano staccate dal corpo e il sangue colava sull'asfalto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Addio ad Alex Zanardi: nel 2001 il terribile incidente che gli cambiò la vita Notizie correlate Addio ad Alex Zanardi, morto a 59 anni il pilota paraplegico, nel 2001 l’incidente in auto che gli provocò l’amputazione delle gambeZanardi ebbe un gravissimo incidente stradale nel 2020, durante una delle tappe della staffetta di "Obiettivo tricolore". Alex Zanardi, dall’incidente che gli cambiò la vita alla rinascita: oggi l’addio al campioneLa morte di Alex Zanardi segna la fine di una storia straordinaria, fatta di dolore, forza e rinascita. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni; Addio ad Alex Zanardi, l'omaggio del sindaco Bano:Un esempio incredibile; sarà lutto cittadino; Lutto Zanardi, addio al campione che ha cambiato lo sport; Addio ad Alex Zanardi: il campione di sport e di vita si è spento a 59 anni. Addio ad Alex Zanardi: il suo legame con Imola, Montecatone e il dottor CostaDall’autodromo ai progetti con l’istituto imolese, il campione bolognese era fortemente legato alla nostra terra. Complice anche l’amicizia con il fondatore della Clinica Mobile ... ilnuovodiario.com Addio ad Alex Zanardi: nel 2001 il terribile incidente che gli cambiò la vitaIn una gara di Champ Car in Germania, il campione perse il controllo della sua monoposto, che venne centrata dalla Forsythe del canadese Alex Tagliani ... adnkronos.com FC Internazionale Milano si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Alex Zanardi, campione automobilistico e paralimpico, e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. x.com Addio ad Alex #Zanardi. L'ex pilota di Formula 1 e campione simbolo del paralimpismo aveva 60 anni. Ad annunciarne la scomparsa è stata la famiglia #alexzanardi - facebook.com facebook