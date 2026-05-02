Zanardi è stato il primo conduttore di uno dei programmi di approfondimento sportivo più noti in Italia, e ha contribuito a trasformarlo nel tempo. La sua presenza ha segnato una svolta nel formato del programma, portando un nuovo stile e una maggiore attenzione alle storie sportive. La sua conduzione ha lasciato un segno duraturo, influenzando il modo in cui vengono trattati i temi sportivi in televisione.

Il 5 settembre del 2012, poco dopo la vittoria della prima medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Londra, l’atleta ed ex pilota automobilistico Alex Zanardi ricevette una telefonata: era Simonetta Ercolani, autrice televisiva e ideatrice di Sfide, uno dei più famosi programmi sportivi della Rai. Ercolani si complimentò con Zanardi per il risultato, poi gli fece una proposta: «Se vinci un’altra medaglia ti faccio condurre Sfide». Zanardi accettò di buon grado, anche perché aveva maturato qualche esperienza in televisione: nel 2010 si era fatto apprezzare come conduttore di E se domani, programma di divulgazione scientifica di Rai 3. Due giorni dopo Zanardi vinse il secondo oro, e quindi la scommessa: diventò il primo presentatore della storia del programma.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Zanardi era perfetto per “Sfide”

Notizie correlate

Zanardi, l'Ironman delle sfide impossibiliAGI - Alex Zanardi, l'uomo che ha trasformato l'impossibile in 'possibile' con la sua grande forza di volontà, risorgendo da due terribili incidenti.

Leggi anche: Alex Zanardi è morto: addio al campione protagonista di mille sfide

Contenuti di approfondimento

Si parla di: Alex Zanardi, l’Italia perde il suo sorriso.

Alex Zanardi muore in coincidenza con Senna intrecci del destino come per Maradona e BestZanardi muore il 1° maggio: il giorno di Senna segna di nuovo lo sport Il 1° maggio 2026 l’Italia piange la morte di Alex Zanardi, simbolo mondiale di ... assodigitale.it

Alex Zanardi era un uomo superiore alla media. Con una stretta di mano ti trasferiva una forza unica. E quell'aneddoto.... Il ricordo di Marco CavorsoFIRENZE. Alex era un uomo superiore alla media. E non mi riferisco solamente all'ambito sportivo, ma sto parlando dell'aspetto umano. Aveva una forza unica, incredibile, che riusciva a trasmetterti c ... ildolomiti.it