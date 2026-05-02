Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione di endurance, è deceduto all’età di 59 anni. Dopo un grave incidente nel 2020 durante una gara di handbike, è stato ricoverato in ospedale e sottoposto a interventi chirurgici. Le sue condizioni sono rimaste critiche per diversi mesi fino alla conferma del decesso. La sua carriera sportiva ha attraversato diverse discipline, e negli ultimi anni aveva affrontato molte sfide legate alla salute.

BOLOGNA – Addio ad Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 è morto all’età di 59 anni. “E’ con profondo dolore che la famiglia comunica la scomparsa di Alessandro Zanardi, avvenuta improvvisamente nella serata di ieri, 1 maggio 2026”, ha annunciato la famiglia dell’ex pilota di F1. Dopo l’incidente automobilistico del 2001 a causa del quale aveva subito l’amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo vicendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Ri0 2016. Nel 2020 un altro tragico incidente, uno scontro con un camion mentre in handbike partecipava, sulle strade del senese, a una gara di beneficenza da lui organizzata. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Alex Zanardi è morto: addio al campione protagonista di mille sfide

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