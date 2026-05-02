Alex Zanardi, ex campione di automobilismo e atleta paraolimpico, è deceduto all’età di 59 anni. Residente a Noventa Padovana con la famiglia, ha raggiunto notorietà internazionale per le sue imprese sportive e il percorso di rinascita dopo un grave incidente. La sua carriera è stata caratterizzata da successi e sfide, che lo hanno reso un simbolo di determinazione nel mondo dello sport e oltre. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel settore e tra i suoi sostenitori.

PADOVA - Lutto nel mondo dei motori e dello sport: è morto a 59 anni Alex Zanardi. Viveva a Noventa Padovana con la famiglia ed è divenuto celebre a livello mondiale non solo per i risultati sportivi, ma per la straordinaria capacità dimostrata nel ricominciare sempre, anche dopo incidenti devastanti che ne avevano minato il fisico ma non la forza di volontà. Chi era Quando era pilota di Formula 1, nel 2001 in Germania perse entrambe le gambe in un tremendo incidente in gara. Dopo mesi di cure e riabilitazione, aveva ricominciato dedicandosi al ciclismo con la handbike, nella quale ha ottenuto numerosi successi alle Paralimpiadi e ai Mondiali.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alex Zanardi è morto: addio al campione che non si è mai arreso. Aveva 59 anni

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