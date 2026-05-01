Il 1° maggio 1994 si ricordano le ore drammatiche a Imola, quando un incidente in gara ha causato la morte di un pilota noto per le sue vittorie e il suo talento. Sono passati 32 anni da quel giorno, che ha lasciato un vuoto nel mondo delle corse. La tragedia ha coinvolto un altro pilota, anch’egli coinvolto nell’incidente, portando a una delle pagine più nere nella storia della Formula 1.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il giorno della tragedia a Imola. Il 1° maggio 1994 è una data che ha segnato per sempre la storia della Formula 1. Durante il Gran Premio di San Marino, sul circuito di Imola, Ayrton Senna perse la vita a soli 34 anni in seguito a un tragico incidente alla curva del Tamburello, al volante della sua Williams. Quel momento ha rappresentato uno spartiacque non solo per il motorsport, ma anche per la sicurezza in pista, cambiando profondamente l’approccio alla Formula 1 nei decenni successivi. Un weekend segnato dal dolore. Il fine settimana di Imola fu tragicamente segnato da più eventi. Già nelle qualifiche, infatti, un altro incidente costò la vita al pilota austriaco Roland Ratzenberger, rendendo l’intero evento uno dei più bui nella storia dello sport.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - 32 anni senza Ayrton Senna: il 1° maggio 1994 moriva a Imola il mito della Formula 1

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