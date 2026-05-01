Il primo maggio del 1994 si ricorda come il giorno in cui il pilota brasiliano di Formula 1, Ayrton Senna, perse la vita durante il Gran Premio di San Marino a Imola. Sono trascorsi 32 anni da quel tragico incidente che ha sconvolto il mondo delle corse e portato a un mutamento nelle norme di sicurezza. La morte di Senna rimane uno dei momenti più toccanti nella storia dello sport motoristico.

Il 1 maggio del 1994 e la morte del mito della Formula 1 Ayrton Senna. Sono passati 32 anni da quella 'maledettà domenica di primavera quando, sul circuito di Imola, in occasione del Gran Premio di San Marino la leggenda brasiliana perse la vita (a 34 anni) a seguito di un drammatico incidente con la sua Williams, alla curva del Tamburello. Quello tra la fine di aprile e l’inizio di maggio di quell'anno fu un weekend nefasto per la Formula 1 reso ancora ancor più drammatico da un altro incidente in cui morì anche il pilota austriaco Roland Ratzenberger nelle qualifiche. Tre volte campione del mondo di Formula 1 con la McLaren (1988, 1990 e 1991), Senna è considerato uno dei più grandi piloti e sportivi di tutti i tempi, nonché una delle figure più rappresentative dell’automobilismo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Formula 1, 32 anni senza Ayrton Senna: quel "maledetto" Primo Maggio del 1994 a Imola

1994 F1 3 GP Ayrton Senna Final Qualifying at Imola 1994

Notizie correlate

Roland e Ayrton, 32 anni dopo quel weekend che cambiò per sempre la F1: il primo maggio a Imola nel segno della leggendaL'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola onorerà la memoria di un uomo che ha cambiato per sempre il volto della Formula 1, Ayrton Senna, scomparso...

Leggi anche: Ayrton Senna, 32 anni dopo: il ricordo di un campione senza tempo

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Eterno Senna, impossibile dimenticare: 32 anni senza Ayrton. Video; Ayrton Senna moriva l'1 maggio di 32 anni fa e io mi ricordo esattamente dove fossi; IO SONO AYRTON SENNA; F1 | Ayrton Senna: 1 maggio nel ricordo di Magic.

F1: 32 anni senza Ayrton Senna, quel 'maledetto' 1 maggio 1994 a ImolaIl 1 maggio del 1994 e la morte del mito della Formula 1 Ayrton Senna. Sono passati 32 anni da quella 'maledetta' domenica di primavera quando, sul circuito di Imola, in occasion del Gran Premio di Sa ... ansa.it

Ayrton Senna, 32 anni dopo: il ricordo di un campione senza tempoIl 1° maggio 1994 il mondo dello sport si fermò a Imola. Oggi resta l’eredità di un mito che ha segnato la Formula 1. Il giorno che fermò lo sport Il 1° maggio ... sportface.it

A quattro anni, suo padre gli costruì un kart con le sue mani. Ayrton Senna da Silva non aveva ancora imparato a leggere, ma sapeva già dove voleva andare. Nacque a San Paolo il 21 marzo del 1960, in una famiglia benestante che non aveva bisogno di cor - facebook.com facebook

Senna Sempre. We pause to remember Ayrton Senna, who died at Imola on this day in 1994. x.com